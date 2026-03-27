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Dow Jones News
27.03.2026 19:03 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen mit hohen Ölpreisen weiter auf Talfahrt

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen mit hohen Ölpreisen weiter auf Talfahrt

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Freitag angesichts weiter gestiegener Ölpreise erneut unter Abgabedruck gestanden. Vielem Anleger dürften vor dem Wochenende wegen des Schlagzeilenrisikos zum Iran-Krieg auf Nummer sicher gegangen sein und sich von Positionen getrennt haben.

Zwar hatte US-Präsident Donald Trump die Frist für die Aussetzung von Angriffen auf den iranischen Energiesektor bis zum 6. April verlängert, zugleich prüft das Pentagon aber laut Medienberichten die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen US-Bodentruppen in den Nahen Osten. Derweil dementiert Iran weiterhin, dass man sich in Gesprächen mit der US-Seite befinde, während Trump auf gute Gespräche verweist. Zugleich kündigte der israelische Verteidigungsminister eine Ausweitung der Angriffe im Iran an.

Der DAX verlor 1,4 Prozent auf 22.301 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sank um 1,1 Prozent. Die europäische Rohölsorte Brent verteuerte sich um 3,2 Prozent auf über 111 Dollar das Fass und näherte sich damit dem Hoch seit Ausbruch des Irankriegs von rund 120 Dollar.

Dass trotz der Verlängerung des Trump-Ultimatums Aktien verkauft wurden, zeigt nach Einschätzung von XTB-Marktstratege Jens Klatt, dass der Markt US-Präsident Trump nicht mehr glaubt. Es werde keinen Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur geben. Die Militäroffensive im Iran entwickle sich für den US-Präsidenten vielmehr zu seinem persönlichen Waterloo.

Astrazeneca lagen mit einem Plus von 3,7 Prozent im Stoxx-50 vorn. Ein Medikamentenkandidat des Pharmakonzerns für Lungenerkrankungen erreichte in zwei fortgeschrittenen klinischen Studien das primäre Ziel. Im Handel war von ermutigenden Studienergebnissen die Rede.

Im DAX lagen BASF mit einem Aufschlag von 2,7 Prozent an der Spitze - begünstigt von europaweit gesuchten Roh- und Grundstoffwerten, der Sektor im Stoxx-50 gewann 1,4 Prozent. Die Titel waren zuletzt schon besser als der breite Markt gelaufen. BASF hat seine Finanzbeteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy (-2,8%) von mehr als 41 auf etwa 35 Prozent reduziert für einen Gesamtbetrag von 252 Millionen Euro. Die Agrarsparte des Chemiekonzerns hat indes einen Käufer für ihre Produktionsanlagen im Industriepark Frankfurt Höchst gefunden. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

SAP gaben 1,4 Prozent ab, Technologietitel zählten europaweit zu den Schlusslichtern - der Sektor im Stoxx-50 gab 1,4 Prozent nach. Die Softwareschmiede verstärkt ihre Business Data Cloud mit einer Übernahme.

Enagas sprangen in Madrid um 17 Prozent nach oben, nachdem die spanische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde einen Rahmen für neue Anreize zur Vergütung erneuerbarer Gase festgelegt hatte. Händler werteten die Regulierung als positiv für Enagas angesichts der laufenden Neuausrichtung des Konzerns hin zu Wasserstoff.

Pernod Ricard erholten sich nach den jüngsten deutlichen Abgaben als Reaktion auf Spekulationen über eine Übernahme von Brown-Forman um 7,9 Prozent. Die Deutsche Bank stufte die Aktie auf "Halten" hoch von zuvor "Verkaufen", begründet mit der jüngsten deutlichen Underperformance. Außerdem deute eine Mitteilung von Brown-Forman darauf hin, dass eine potenzielle Partnerschaft "einer Fusion unter Gleichen" ähneln würde, und dass die "Synergien aus der geplanten Kombination voraussichtlich erheblich" sein würden.

Lufthansa gaben um 2,4 Proztent nach. Wie kurz vor Handelsende bekannt wurde, stehen bei den Flugbegleitern der Lufthansa die Zeichen auf Streik. Die Mitglieder der Flugbegleitergewerkschaft Ufo haben in den Urabstimmungen für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.

Ebenfalls im MDAX brachen CTS Eventim trotz ordentlicher Geschäftszahlen um 23,2 Prozent ein. Laut Marktteilnehmern belastete der Ausblick. Die Analysten von Baader attestierten ein herausragendes viertes Quartal, das aber von Fehlern in der Finanzkommunikation überschattet worden sei.

Jungheinrich büßten 5,5 Prozent ein. Während sich die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr im Rahmen der Erwartungen bewegten, enttäuschten Dividendenvorschlag und Ausblick. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.506       -1,08         -3,89 
Stoxx-50       4.808       -0,79         -1,46 
Stoxx-600        575       -0,95         -1,92 
DAX         22.301       -1,38         -7,67 
FTSE-100 London    9.972       -0,05          0,41 
CAC-40 Paris     7.769       -0,87         -4,67 
AEX Amsterdam      971       -1,09          2,05 
ATHEX-20 Athen    5.220       -1,76         -2,45 
BEL-20 Brüssel    5.006       -0,42         -1,42 
BUX Budapest    122.511       -0,65         10,34 
OMXH-25 Helsinki   5.884       -2,05          3,16 
OMXC-20 Kopenhagen  1.386       -2,12         -13,83 
PSI 20 Lissabon    8.997       -1,28          8,88 
IBEX-35 Madrid    16.963       -0,95         -1,99 
FTSE-MIB Mailand   43.702       -0,74         -2,76 
OBX Oslo       1.943       -0,14         21,61 
PX Prag        2.513       -1,21         -6,43 
OMXS-30 Stockholm   2.890       -0,90          0,24 
WIG-20 Warschau   119.727       -1,01          3,16 
ATX Wien       5.367       -1,79          0,76 
SMI Zürich      12.642       -0,57         -4,71 
 
DEVISEN    zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:40 Uhr 
EUR/USD     1,1521  -0,0  -0,0005     1,1526     1,1529 
EUR/JPY     184,48  +0,2   0,3000     184,18    184,1600 
EUR/CHF     0,9177  +0,1   0,0013     0,9164     0,9163 
EUR/GBP     0,8673  +0,3   0,0027     0,8646     0,8646 
USD/JPY     160,1  +0,2   0,3000      159,8    159,7000 
GBP/USD     1,328  -0,4  -0,0049     1,3329     1,3336 
USD/CNY     6,9116  +0,0   0,0009     6,9107     6,9107 
USD/CNH     6,917  -0,0  -0,0014     6,9184     6,9202 
AUS/USD     0,6885  +0,0   0,0001     0,6884     0,6893 
Bitcoin/USD 65.839,42  -4,5 -3.128,98    68.968,40   68.964,85 
 
ROHÖL     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    98,56  +4,3    4,08      94,48 
Brent/ICE    111,45  +3,2    3,44     108,01 
 
Metalle    zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.512,05  +3,0   133,04    4.379,01 
Silber      70,38  +3,5    2,36      68,03 
Platin    1.873,35  +2,5   46,10    1.827,25 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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March 27, 2026 13:32 ET (17:32 GMT)

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