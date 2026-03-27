Nach Kritik an erzwungenen Updates oder aufdringlicher KI in Windows 11 hat Microsoft Besserung geschworen. Ein Team soll an Verbesserungen arbeiten, hieß es. Nun kristallisiert sich heraus, wer dazu gehört. Probleme bei der Performance, Zwangsupdates oder eine aggressive Einbindung des KI-Assistenten Copilot. Microsoft musste in den letzten Monaten viel Kritik für Windows 11 einstecken. Am 20. März 2026 ging Microsofts Windows-Chef Pavan Davuluri ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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