© Foto: OpenAIDer Iran-Krieg sorgt für Lieferengpässe, steigende Preise und Panik in Asien. Rohstoffe verteuern sich um bis zu 50 Prozent, Verbraucher hamstern bereits Waren.Unternehmen und Verbraucher in ganz Asien rüsten sich für eine Krise, weil der Iran-Krieg die Lieferketten, die Kunststoff- und Ölversorgung massiv beeinträchtigt, den Alltag durcheinanderbringt und die Preise in die Höhe treibt. Wie Reuters berichtet, erhöhten in Südkorea Lieferanten die Preise für einige Rohstoffe um bis zu 50 Prozent. Andere Lieferanten hätten dahingehend keine Ware mehr auf Lager. Ein südkoreanischer Fabrikmanager sagte, dass die Auswirkungen des Krieges im Vergleich zu früheren Ölpreisschocks sowie …Den vollständigen Artikel lesen
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