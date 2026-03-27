Die US-Börsen haben am Freitag ihre Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Hauptbelastungsfaktoren bleiben der andauernde Konflikt mit dem Iran sowie die erneut gestiegenen Ölpreise, die die Unsicherheit unter Anlegern hoch halten. Zusätzlich sorgte China für neue Spannungen, nachdem Peking kurz vor dem geplanten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA eingeleitet hat.Der Dow Jones weitete seine Verluste im Tagesverlauf aus und ging mit einem Minus von 1,73 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär