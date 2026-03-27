Axway, ein Unternehmen der 74Software-Gruppe (Euronext: 74SW) und weltweit führender Anbieter im Bereich des föderierten API-Managements und der Unternehmensintegration, wurde im IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet.1

Axway Amplify verbindet, koordiniert und automatisiert die Datenintegration auf sichere Weise. Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen und anderen Branchen vertrauen auf Amplify, um ihre Integrationen zu modernisieren und Daten sicher nutzbar zu machen, damit sie erstklassige digitale Dienste schneller bereitstellen können.

In dem Bericht heißt es: "Die Plattform profitiert von Axways langjähriger Erfahrung in den Bereichen B2B-Integration, sicherer Dateitransfer und Anbindung an Altsysteme und bietet Unternehmen, die APIs rund um nicht cloud-native Kernsysteme bereitstellen und verwalten müssen, einzigartige Funktionen."1

Dieses breit gefächerte Fachwissen in den Bereichen Sicherheit, Integration und föderierte Governance das in den frühen Phasen der API-gesteuerten digitalen Transformation aufgebaut wurde gewinnt besonders an Bedeutung, da Unternehmen bestrebt sind, den Datenaustausch in diesem neuen Zeitalter der KI zu steuern.

B3, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Finanzmarktinfrastruktur im Börsensektor, vertraut auf Axway, um sein Ökosystem sicher und gut verwaltet zu halten und für die Zukunft gerüstet zu sein.

"Die Lösungen von Axway bilden das Herzstück unseres Unternehmens. Mit Amplify verwalten wir APIs auf allen wichtigen Plattformen, und Axway MFT sorgt dafür, dass unsere Daten sicher und effizient übertragen werden", sagt Rodrigo Nardoni, CIO bei B3.

"Mit Blick auf die Zukunft ist die Stärkung des API-Managements und der API-Governance von entscheidender Bedeutung, insbesondere angesichts des Vormarsches der KI und des exponentiellen Wachstums, das dadurch vorangetrieben wird. Axway unterstützt uns mit einer intelligenten Governance, die Innovation fördert, anstatt Engpässe zu verursachen, und uns die Freiheit gibt, unter Wahrung von Kontrolle, Sicherheit und präzisen Einblicken zu wachsen", schließt Nardoni.

"Unternehmen stehen heute vor wachsenden Herausforderungen, da isolierte API-Gateways, fragmentierte Hybridumgebungen und eine unzusammenhängende Sicherheits-Governance die Geschwindigkeit behindern, die moderne Automatisierung und KI erfordern", sagt Mourad Jaakou, General Manager der Amplify Platform bei Axway. "Ein reiner API-Ansatz wird das Problem nicht vollständig lösen. Wir haben Amplify Fusion entwickelt, um diese Lücke zu schließen."

Als zentrales Modul der Amplify-Lösung erfüllt Fusion das Versprechen einer sicheren Grundlage und verwandelt fragmentierte Systeme in geregelte Echtzeit-Datenflüsse, die intelligente Automatisierung und reibungslose Orchestrierung ermöglichen.

Aus dem IDC MarketScape-Bericht zu Axway: "Unternehmen sollten Axway auch in Betracht ziehen, wenn sie ihre Daten und Kapazitäten für den Einsatz von KI vorbereiten möchten und APIs aus Kernsystemen sicher bereitstellen und verwalten wollen, damit diese von LLM-basierten Anwendungen und Agenten genutzt werden können insbesondere dort, wo die Fähigkeit, eine Brücke zwischen Alt-Integrationslösungen und modernen API-Programmen zu schlagen, als strategische Anforderung angesehen wird."1

"Wenn Unternehmen KI einführen und sich zu KI-gestützten Ökosystemen entwickeln, entscheidet nicht das Modell selbst über den Wert, sondern die Art und Weise, wie Intelligenz durch das Unternehmen fließt und zu den Unternehmenszielen beiträgt", sagt Meetesh Patel, Chief Product Officer bei Axway. "Amplify Fusion bietet die Struktur, die Steuerung und die Koordination, um diesen Ablauf nahtlos, sicher und geschäftsorientiert zu gestalten."

Weitere Informationen finden Sie im Auszug von Axway.

Erfahren Sie, wie KI die Messlatte und den Einsatz im API-Management höher legt.

1 IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment (US52034025), März 2026.

Über IDC MarketScape

IDC MarketScape vendor assessment model is designed to provide an overview of the competitive fitness of technology and service suppliers in a given market. The research utilizes a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria that results in a single graphical illustration of each supplier's position within a given market. IDC MarketScape provides a clear framework in which the product and service offerings, capabilities and strategies, and current and future market success factors of technology suppliers can be meaningfully compared. The framework also provides technology buyers with a 360-degree assessment of the strengths and weaknesses of current and prospective suppliers.

Über Axway

Axway is a global software company that enables secure, scalable, and reliable AI-ready ecosystems anchored in proven API management, MFT, and B2B integration solutions. With deep expertise across all integration patterns and regulatory requirements, Axway is trusted by thousands of enterprises worldwide. Learn more at axway.com.

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