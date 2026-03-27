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Potenzial in die Realität umsetzen: Future 500 gibt den Anstoß für eine Wachstumsdynamik in Europa



27.03.2026 / 22:35 CET/CEST

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BRÜSSEL, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Konferenz Future 500 - Champions of Growth brachte in Brüssel politische Entscheidungsträger, Investoren, Unternehmer und Wissenschaftler zusammen, um eine der drängendsten Fragen Europas zu erörtern: Wie lassen sich Unternehmen skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf praktische und umsetzbare Weise stärken? Die von der IEDC - Bled School of Management und dem Atlantic Council in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) organisierte Konferenz versammelte mehr als 300 Teilnehmer, die die europäischen Kapitalmärkte, die Wirtschaft, die Politik sowie Innovationsökosysteme vertraten. Aus den Diskussionen ergab sich eine klare Schlussfolgerung: Europa verfügt über die wesentlichen Voraussetzungen, darunter Unternehmer, Wissenschaftler, Kapital, Talente und Ideen, steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen hinsichtlich der Ausrichtung, der Koordinierung und der Umsetzung. Zu Beginn der Konferenz warnte Stjepan Oreškovic, Gründer von Future 500 und Bosqar Invest, dass Europa Gefahr laufe, ins Hintertreffen zu geraten, wenn es keine globalen Marktführer hervorbringe. Trotz seines beträchtlichen Kapitals und seiner Ersparnisse mangelt es Europa oft an der Entschlossenheit, die erforderlich ist, um diese Mittel wirksam einzusetzen. Er warnte davor, dass die Bereitstellung von Hunderten von Milliarden Euro aus Wettbewerbsfonds zur Erhaltung veralteter Strukturen anstatt zum Aufbau der Zukunft zu Europas größtem strategischen Fehlschlag werden könnte. Gleichzeitig betonte er, dass Unternehmer, Wissenschaftler und bahnbrechende Technologien nach wie vor die wahren Wachstumsmotoren seien. Peter Grk, Generalsekretär des Bled Strategic Forum, beschrieb die Lage Europas als "kritisch", erkannte jedoch gleichzeitig eine deutliche Tendenz zum Handeln an. Jörn Fleck vom Atlantic Council bekräftigte diese Botschaft und wies darauf hin, dass sich die soliden Fundamentaldaten Europas nun in konkrete Ergebnisse umsetzen müssen: "Es liegt an uns allen, das Potenzial in die Tat umzusetzen." Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, betonte, dass die Herausforderung für Europa nicht in einem Mangel an Kapital, sondern in einem Mangel an Größe liege. Sie bezeichnete die Spar- und Anlageunion als entscheidenden Schritt hin zum Aufbau tieferer und liquiderer Kapitalmärkte in der gesamten EU. Die vollständige Mitteilung finden Sie unter: https://future500initiative.com/media/turning-potential-into-reality-future-500-ignites-scale-up-momentum-in-europe/ Future 500 ist eine strategische Plattform, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der IEDC - Bled School of Management und dem Atlantic Council entwickelt wurde und deren Ziel es ist, europäische Unternehmen mit starkem globalem Wachstumspotenzial zu identifizieren und zu fördern. Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Bosqar Invest: Fotos herunterladen Medienkontakt: Iva Eibel, Head of Corporate Communications, T: +386 4 57 92 524 oder +386 40 377 017, E: iva.eibel@iedc.si Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2942270/F500_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/potenzial-in-die-realitat-umsetzen-future-500-gibt-den-anstoW-fur-eine-wachstumsdynamik-in-europa-302727676.html



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