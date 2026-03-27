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Huaweis 6. Global Installer Summit: Treffen der besten Installateure, um die Chancen der erneuerbaren Energien im Zeitalter der KI zu erschließen



27.03.2026 / 23:35 CET/CEST

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DONGGUAN, China, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Der 6. Global Installer Summit von Huawei fand in Songshan Lake, Dongguan, China, statt. Mehr als 500 Partner und Installateure aus 29 Ländern und Regionen weltweit kamen zusammen, um Branchentrends, Lösungen und Geschäftsmodelle zu erörtern und neue Wege für eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu erkunden. Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Bereiche Globales Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen bei Huawei Digital Power, erklärte, dass Huawei eine entschlossene Strategie verfolge, um KI, Digitalisierung, intelligente Technologien und Dekarbonisierung voranzutreiben. Er hob Qualität als Eckpfeiler von Digital Power hervor und bekräftigte das Engagement von Huawei, gemeinsam mit Partnern und Installateuren zu wachsen, Mehrwert zu schaffen, hohe Standards zu setzen und gemeinsam erfolgreich zu sein. In Bezug auf Unternehmenskultur und Strategien erklärte Xia Hesheng, Marketingleiter von Huawei Digital Power, dass Huawei den Dienst am Kunden als seine Kernaufgabe betrachte und dass die Bedürfnisse der Kunden die Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens bildeten. Huawei Digital Power legt größten Wert auf Qualität und bietet während des gesamten Lebenszyklus hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. Jack Tong, Leiter des Geschäftsbereichs globale Wohn- und Gewerbe- und Industriekunden bei Huawei Digital Power, erläuterte die Installateursstrategie von Huawei FusionSolar. Er wies darauf hin, dass Installateure und Energieversorgungsunternehmen die Hüter der Sicherheit, die Garanten für Qualität und die Wertschöpfer auf der letzten Meile beim Wandel vom reinen Energieverbraucher zum Prosumer sind. Im Hinblick auf den Ausbau der Servicekapazitäten erklärte Allen Zeng, Leiter der Abteilung für Technischen Service und Betrieb bei Huawei Digital Power, dass Huawei Digital Power bestrebt sei, die Arbeit der Installateure zu vereinfachen und effizienter zu gestalten - und zwar mithilfe eines dreidimensionalen Service-Systems, das auf Qualität, Fachkompetenz und Weitsicht basiert. Um die Kundenorientierung, Innovation und Partnerunterstützung voranzutreiben, hat Huawei auf dem Gipfel Installer Voice Loop vorgestellt. Die KI-gestützte Plattform sammelt und analysiert Rückmeldungen aus dem Kundenservice, ermittelt Produktanforderungen, sorgt für eine lückenlose Problemlösung und verbessert Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich. Jack Tong stellte die universellen Lösungen von Huawei für Privathaushalte sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen vor, die sich durch proaktive Sicherheit, erstklassige Qualität, höhere Rentabilität und Anpassungsfähigkeit an alle Anwendungsszenarien auszeichnen und die ökologische Transformation unterstützen. Simon Sun, Leiter des Geschäftsbereichs Intelligente PV-Managementsysteme bei Huawei Digital Power, gab Einblicke in den FusionSolar-KI-Agenten und erläuterte, wie künstliche Intelligenz die Produktivität steigern und die Betriebs- und Wartungskosten senken kann. Das Expertenteam von FusionSolar analysierte den Kernnutzen der "One-Fits-All"-Lösungen von Huawei und gab fachliche Einblicke weiter, um Installateuren weltweit dabei zu helfen, ihr Verständnis zu vertiefen und ihre Kompetenzen zu erweitern. Der Marketingleiter für den Privatkunden- und Gewerbekundenbereich stellte den Marketingleitfaden für Installateure vor und bekräftigte das Engagement von Huawei für die Zusammenarbeit mit Partnern. Ein Highlight des Gipfels war der Best Installer Contest, bei dem acht Vertreter aus aller Welt Fallbeispiele aus der Praxis vorstellten und vor Ort gegeneinander antraten, um ihr praktisches Fachwissen und innovative Konzepte zu präsentieren. Im Rahmen der Verleihung von Plaketten und Auszeichnungen wurden herausragende Teams und Einzelpersonen geehrt und damit das berufliche Wachstum und die Anerkennung innerhalb der Installateur-Community weiter gefördert. Mit der Konvergenz von KI und Energietechnologien tritt die Branche in eine neue Phase intelligenten, qualitativ hochwertigen Wachstums ein. Huawei begegnet Herausforderungen mit Zuversicht, betrachtet Installateure als zentrale Partner und stärkt die weltweite Zusammenarbeit durch Innovation, Kompetenzförderung und den Ausbau des Ökosystems. Weitere Informationen über den Gipfel finden Sie auf der offiziellen Website von Huawei Digital Power: https://digitalpower.huawei.com/en/news/fusionsolar/6th-global-installer-summit Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944241/image_1.jpg

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