DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält ersten Auftrag von Technologiepartner
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält ersten Auftrag von Technologiepartner
Kahl am Main (pta000/27.03.2026/23:35 UTC+1)
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
SINGULUS TECHNOLOGIES erhält ersten Auftrag von Technologiepartner
Kahl am Main, den 27.März 2026 -
Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG hat am 22. März 2026 die Zusammenarbeit mit einem Technologiepartner bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang geht jetzt ein erster Auftrag im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich ein.
SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 8332 224
(Ende)
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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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March 27, 2026 18:35 ET (22:35 GMT)