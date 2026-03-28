Die Börsen stehen aktuell unter Druck, sind aber noch nah an ihren Allzeithochs. Doch der Abverkauf an den Märkten dürfte noch viel schlimmer werden, zumindest wenn man der Statistik glaubt. An den Märkten geht es alle paar Jahre nach unten - interessanterweise haben diese Schwächephasen häufig eine Gemeinsamkeit: Sie liegen in Abständen von 4 Jahren. So waren 2018 und 2022 schwache Aktienjahre und zudem gleichzeitig die Zeiträume, in denen in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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