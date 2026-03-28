Dieses Tagesgeld-Angebot aus der Neobroker-Szene hat in den vergangenen Tagen für einigen Wirbel gesorgt. Allerdings warnt die Verbraucherzentrale nun vor einem deutlichen Haken bei der Offerte. Das Tagesgeld-Angebot des Neobrokers Scalable Capital hat in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, doch inzwischen regt sich bereits Kritik gegen die Offerte. Was Sparer wissen müssen. Haken bei Neobroker-Tagesgeld So kritisierte Niels Nauhauser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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