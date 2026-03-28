Die Juniorprofessor Amrei Bahr ist eine der kritischen Stimmen der prekären Arbeitsverhältnisse im deutschen Wissenschaftssystem. Jetzt steigt sie selbst aus der Hochschullaufbahn aus. Im Podcast spricht sie über ihre Beweggründe. Wir tauchen heute tiefer ein in das Arbeiten im deutschen Wissenschaftsbetrieb. Den aktuellen Anlass dazu lieferte vor Kurzem die Philosophin und Juniorprofessorin Amrei Bahr von der Universität Stuttgart. In einem Linkedin-Post ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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