© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comSilber bleibt heiß diskutiert: Nach Rallye und starkem Rücksetzer zeigt sich der Preis weiter volatil. Fed-Politik, Dollarstärke, Iran Krieg und geopolitische Risiken treiben die Debatte im wO-Forum an.In der letzten Märzwoche war der Silberpreis erneut das am meistdiskutierten Themen im wallstreetONLINE-Forum. Nach der extremen Rallye zu Jahresbeginn und dem anschließenden scharfen Rücksetzer zeigt sich der Silberpreis zuletzt weiterhin hochvolatil. Seit dem Hoch Ende Januar kam es zu deutlichen Korrekturen, wobei sich der Preis zuletzt zwar stabilisieren konnte, jedoch weiterhin spürbar unter den Höchstständen notiert. Für die jüngsten Bewegungen sorgen mehrere Faktoren: Neben anhaltenden …Den vollständigen Artikel lesen
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