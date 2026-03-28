Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, sucht bei seinen Investments nicht nach kurzfristigen Trends oder spekulativen Hypes. Er sucht nach einer "Burg". Für Buffett ist ein großartiges Unternehmen wie eine Festung, und ein wichtiges Kriterium für seinen Kauf ist die Tiefe des Burggrabens (Economic Moat). Diese Aktien haben ihren Burggraben für die Konkurrenz nahezu unüberwindbar aufgestellt.Im wirtschaftlichen Sinne ist ein Burggraben ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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