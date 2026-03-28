Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mayfair Gold Corp. und U.S. GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.03.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin Die meisten Zentralbanken haben kürzlich die Zinsen unverändert gelassen, so etwa die Fed. Die Fed machte damit die zweite Pause in Folge. Letztes Jahr hatte die US-Notenbank die Zinsen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.