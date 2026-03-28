Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold & Silver Ltd. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.03.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin Der Silberpreis ist also noch stärker gefallen als der Goldpreis. Weit entfernt ist der Preis des kleinen Bruders des Goldes von seinem Rekordwert von fast 122 US-Dollar je Feinunze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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