In dieser Woche kam es zu einem deutlichen Abverkauf bei Gold. Dennoch ist die Rallye laut einer aktuellen Experteneinschätzung noch lange nicht vorbei. Das sagen die Analysten von BMO Capital jetzt. Im Zuge des Iran-Konfliktes ist der Goldpreis massiv unter Druck geraten, doch laut einer aktuellen Einschätzung von BMO Capital ist deswegen die langfristige Rallye für Gold nicht vorbei. Darum ist die Gold-Rallye noch lange nicht vorbei, sagen Experten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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