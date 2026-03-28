Wer jemals davon geträumt hat, mit weiten Sprüngen über die staubige Oberfläche des roten Planeten zu hüpfen, sollte seine Erwartungen drosseln. Eine neue Untersuchung zeigt nämlich, dass die physikalischen Bedingungen vor Ort eine unterschätzte Gefahr bergen. Ein internationales Team aus Wissenschaftler:innen hat in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass die natürliche Schwerkraft des Mars nicht ausreicht, um die menschliche Muskulatur dauerhaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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