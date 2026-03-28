Der chinesische Hersteller Geely baut seine europäische Entwicklungsorganisation um. Die Aktivitäten in Schweden und Deutschland werden unter dem neuen Namen Geely Technology Europe zusammengefasst und werden im globalen Geely-Netzwerk aufgewertet. Die Einheit integriert die Engineering-Zentren in Göteborg und Frankfurt und soll künftig als europäischer Entwicklungs-Hub für internationale Fahrzeugprogramme des Konzerns fungieren. Geely Technology ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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