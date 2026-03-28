GOLD: Leichter Vorteil auf der Oberseite! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 14/2026

KEY TAKEAWAYS

Der Goldpreis aktuell zeigt sich nach einer schwachen Vorwoche stabilisiert und bewegt sich weiterhin in einer entscheidenden technischen Zone. Die aktuelle Gold Prognose deutet auf eine Seitwärtsbewegung mit leicht bullischer Tendenz hin, solange wichtige Unterstützungen halten.

? Key Takeaways zum Gold aktuell:

?? Goldpreis aktuell: ca. 4.491,8 USD zum Wochenschluss

ca. zum Wochenschluss ?? Gold Prognose: seitwärts bis leicht aufwärts (Bullisch: 55 %)

seitwärts bis leicht aufwärts (Bullisch: 55 %) ?? Wichtige Unterstützung: 4.484 USD - entscheidend für Stabilität

4.484 USD - entscheidend für Stabilität ?? Wichtiger Widerstand: 4.564 USD - Trigger für Aufwärtsbewegung

4.564 USD - Trigger für Aufwärtsbewegung ?? Risiko: Unter 4.484 USD drohen weitere Abgaben bis 4.350 USD

Unter 4.484 USD drohen weitere Abgaben bis 4.350 USD ?? Chance: Über 4.564 USD Potenzial Richtung 4.600+ USD

?? Fazit: Der Goldpreis aktuell befindet sich in einer Richtungsphase - Ausbruch oder Rücksetzer hängen maßgeblich von den Schlüsselmarken ab.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 28.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

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