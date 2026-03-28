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WKN: A1681X | ISIN: DE000A1681X5 | Ticker-Symbol: SNG
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Dow Jones News
28.03.2026 12:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES begibt eine besicherte Wandelanleihe als weiteren Teil der neuen Finanzierungsstruktur

DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES begibt eine besicherte Wandelanleihe als weiteren Teil der neuen Finanzierungsstruktur

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES begibt eine besicherte Wandelanleihe als weiteren Teil der neuen Finanzierungsstruktur

Kahl am Main (pta000/28.03.2026/11:35 UTC+1)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES begibt eine besicherte Wandelanleihe als weiteren Teil der neuen Finanzierungsstruktur

Kahl am Main, den 28. März 2026 -

Im Rahmen der Vereinbarungen über eine langfristige Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen wird eine besicherte Wandelanleihe an den Partner begeben. Die Ausgabe erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Juli 2024. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird auf Grundlage dieser Ermächtigung ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 3.558.000,00 EUR und ist in 3.558 auf den Inhaber lautenden Wandelschuldverschreibungen aufgeteilt. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre und der Zinssatz liegt bei 5%. Die Wandelschuldverschreibungen sind wandelbar in bis zu 1,8 Mio. Aktien (20% des gezeichneten Kapitals). Das Wandlungsrecht kann für alle oder für einen Teil der Wandelschuldverschreibungen ausgeübt werden. Ein Zwang zur Wandlung am Ende der Laufzeit besteht nicht.

Die Vereinbarung unterstreicht das Vertrauen des Partners. SINGULUS TECHNOLOGIES erhält damit zusätzliche Liquidität für die weitere operative und technologische Entwicklung der Gesellschaft.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774694100579 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2026 06:35 ET (10:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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