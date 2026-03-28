Das Unternehmen des legendären Investors Warren Buffett setzt jetzt in seinem Aktienportfolio unter anderem auf die folgenden drei Aktien, die laut Ansicht von Analysten teilweise massives Kurspotenzial bieten. Seit dem 31.12. ist Warren Buffett nur noch Chairman und nicht mehr CEO von Berkshire Hathaway, doch dennoch trägt das Investmentportfolio der Holding unverändert die Handschrift des Orakels von Omaha. Ein genauerer Blick in das Depot der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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