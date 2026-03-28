Die Märkische Verkehrsgesellschaft hat auf ihrem Betriebshof in Lüdenscheid 20 neue Elektrobusse eingeweiht. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Exemplare des Typs Mercedes-Benz eCitaro. Weitere fünf Einheiten sollen in der zweiten Jahreshälfte folgen. Zwei der E-Busse sind bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) bereits seit November im Testbetrieb. In den kommenden Wochen sollen nun alle 20 E-Busse in den Regelbetrieb, sprich in den Fahrplan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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