Die Aktie des australischen Rüstungsunternehmens Electro Optic Systems (EOS) setzt ihre volatile Entwicklung fort. Nachdem das Papier bereits im Laufe der Woche deutlich Federn lassen musste, verzeichnete der Titel im späten US-Handel (Nasdaq OTC) am Freitag einen weiteren Rückgang um 6,08 % auf 6,02 USD. Damit steht die Aktie nach einer Phase extremer Kursgewinne nun vor der Herausforderung, eine neue stabile Basis zu finden, während ein Bündel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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