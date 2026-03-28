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XTB
28.03.2026 12:57 Uhr
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(1)

Krypto News: Bitcoin aktuell unter Druck - Droht jetzt der nächste Abverkauf?

Die neuesten Krypto News zeigen ein angeschlagenes Bild: Bitcoin aktuell gerät erneut unter Druck und nähert sich einer entscheidenden Unterstützungszone.

Während geopolitische Entwicklungen kurzfristig für Entspannung sorgten, dominieren weiterhin makroökonomische Sorgen und eine restriktive Geldpolitik das Marktgeschehen.

Für Anleger und Trader stellt sich daher die zentrale Frage: Steht Bitcoin vor einer stärkeren Korrektur oder gelingt die Stabilisierung?

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