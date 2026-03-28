© Foto: adobe.stock.comDie Stimmung am Goldmarkt ist von großer Nervosität geprägt. Darüber sollte auch der Wochenschluss des Goldpreises im Bereich von 4.500 US-Dollar nicht hinwegtäuschen - ein gewaltiges Beben könnte zudem drohen. Goldpreis aktuell: Lage hat sich oberflächlich beruhigt, aber Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle, zwischen den kurzfristigen Risiken und den langfristig unverändert exzellenten Perspektiven für den Goldpreis zu unterscheiden. In den letzten Tagen stand vor allem der Anleihemarkt im Fokus. Mit Beginn des Iran-Kriegs Anfang März legten die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen von 4 Prozent auf zuletzt 4,45 Prozent - einem neuen Mehrmonatshoch - …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE