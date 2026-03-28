Anleger von Diginex blicken derzeit auf ein tiefrotes Kursblatt. Trotz einer Reihe von operativen Erfolgsmeldungen verharrt das Papier bei lediglich 0,41 Euro und markiert damit ein deprimierendes 52-Wochen-Tief. Auf Jahressicht summiert sich der Wertverlust damit auf rund 97 Prozent. Es ist eine paradoxe Situation: Während das Unternehmen im Bereich der ESG-Software (Environment, Social, Governance) technologisch Fuß fasst und namhafte Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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