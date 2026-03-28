Die Gen Z hat es laut eigenen Aussagen am schwersten. Keine Möglichkeit, Immobilien zu kaufen, hohe Lebenshaltungskosten, keine Jobs. Doch schon bald könnte die Generation die reichste überhaupt sein. In der Gen Z ist es nicht unpopulär, über hohe Lebenshaltungskosten, Immobilienpreise und die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt zu klagen. Doch eine neue Studie der Bank of America wirft ein anderes Licht auf die Generation, die schon bald die reichste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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