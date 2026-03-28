In den Laboren der internationalen Materialwissenschaft wurde lange an einer Grenze gerüttelt, die nun endgültig zu fallen scheint. Die Fotovoltaik steht vor einem technischen Sprung, der die bisherige Lichtausbeute grundlegend infrage stellt. Ein Team der Kyushu University im japanischen Fukuoka hat gemeinsam mit der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz ein Verfahren entwickelt, das die theoretische Effizienzgrenze herkömmlicher Fotovoltaik deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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