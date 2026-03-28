Die Online-Plattform wird bis heute von Freiwilligen betrieben. Das will die Wikimedia Foundation auch in Zukunft beibehalten - und hat deshalb jetzt wichtige Änderungen an den Richtlinien vorgenommen. Der intensive Einsatz von KI-Tools geht nicht spurlos an Wikipedia vorbei. Immer mehr Bots tummeln sich auf der Plattform, gleichzeitig ist der Traffic deutlich zurückgegangen. Auch unter den freiwilligen Redakteur:innen war der Einsatz von KI lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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