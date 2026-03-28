© Foto: OpenAIMBA-Programme in den USA werden immer teurer. Hinter den steigenden Gebühren steckt ein Kostenproblem, das selbst renommierte Business Schools unter Druck setzt.Ein MBA ist in den USA ein kostspieliges Zeugnis. Gleichzeitig ist es ein weltweit führendes, meist zweijähriges Vollzeitstudium, das exzellente Karrierechancen und hohe Gehälter (durchschnittlich 150.000 US-Dollar) bietet. Aus diesem Grund stehen jedes Jahr zahlreiche Bewerber vor der schwierigen Entscheidung: Die vollen Gebühren eines renommierten Programms zu zahlen oder von günstigeren Studiengebühren - oder gar einem Vollstipendium - an einer weniger angesehenen Hochschule zu profitieren. Bei vielen MBA-Programmen in den USA …Den vollständigen Artikel lesen
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