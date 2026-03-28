Diese Nebenwerte kennt fast niemand, doch laut Analysteneinschätzungen könnten sich hier massive Kaufchancen für Investoren bieten. Bis zu 323 Prozent Kurspotenzial sind hier möglich. Bei Nebenwerten bieten sich Anlegern teilweise überproportional große Chancen, da der Markt nicht selten Opportunitäten und interessante Entwicklungen bei kleinen Aktien ignoriert. Wer sich jetzt bei Small Caps aus diesem Grund engagieren möchte, sollte deshalb einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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