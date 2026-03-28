© Foto: picture alliance / Sipa USA | Richard B. LevineDavid Protein kämpft gegen eine Klage, die falsche Kalorienangaben bei Riegeln anprangert - die öffentliche Aufregung wächst.Das US-amerikanische Food-Tech-Start-up David Protein hielt sich zunächst weitgehend bedeckt, nachdem im Januar eine Klage eingereicht worden war, in der dem Unternehmen vorgeworfen wurde, den Kalorien- und Fettgehalt seiner Riegel zu niedrig angegeben zu haben. Die David-Riegel - die laut Hersteller 28 Gramm Protein und 150 Kalorien enthalten - erfreuten sich kurz nach ihrer Markteinführung im Herbst 2024 großer Beliebtheit. Zusätzlich stärkte es seine Marke mit aufsehenerregenden Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise zwei Plakaten mit den Aufschriften "Männer …Den vollständigen Artikel lesen
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