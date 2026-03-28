© Foto: Winfried Rothermel - picture allianceSinkende Kakaopreise, steigende Ladenpreise und verärgerte Kunden: Der Goldhase wird zum Symbol einer umstrittenen Preispolitik. Erste Händler reagieren und auch Analysten werden skeptischer. Ostern ohne Schokohasen? Für viele lange unvorstellbar. Doch genau dieses Szenario wird zunehmend Realität. Laut Daten der Vergleichs-App Smhaggle, ausgewertet für die Deutsche Presse-Agentur (dpa), sind die Preise für Marken-Osterhasen je nach Produkt um 7 bis 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Besonders im Fokus steht der Goldhase von Lindt & Sprüngli: Die 100-Gramm-Version verteuerte sich laut dpa um rund 16 Prozent, kleinere Varianten sogar um bis zu 18 Prozent. Die Konsequenz: …Den vollständigen Artikel lesen
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