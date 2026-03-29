Canamera Energy Metals hebt Brasiliens Chance bei ionischen Tonerden mit vielversprechenden Ergebnissen aus Turvolândia hervor

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Frühe Bohrungen deuten auf das Potenzial magnetkritischer Seltenerdmetalle hin, während Brasilien sich als wichtige Alternative zur dominierenden chinesischen Versorgung positioniert.

Brasilien zieht zunehmend weltweite Aufmerksamkeit als potenzieller neuer Standort für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden auf sich, und erste Explorationsergebnisse von Canamera Energy Metals Corp. (ISIN: CA13711A1003) verleihen der aufstrebenden Rohstoffgeschichte des Landes zusätzliche Dynamik.

Das an der kanadischen Börse notierte Explorationsunternehmen berichtete kürzlich über ermutigende Analyseergebnisse aus seinem Turvolândia-Seltenerdprojekt im Bundesstaat Minas Gerais. Dort hat die erste Phase von Schneckenbohrungen oberflächennahe Zonen mit Seltenerdmineralisierung durchteuft, die mit ionischen Adsorptionstonlagerstätten übereinstimmen - demselben geologischen Typ, der historisch Chinas Dominanz bei schweren Seltenen Erden begründet hat.

Erste Analysen aus den ersten 27 von insgesamt 55 Bohrlöchern ergaben mehrere Intervalle mit über 1.000 ppm (Teile pro Million) Gesamt-Seltenerdoxide (TREO), wobei einige höhergradige Abschnitte auf eine stärkere Mineralisierung hinweisen. Das herausragendste Ergebnis stammt aus Bohrloch TUV-AUG-014 mit 3.255 ppm TREO über 13 Meter ab der Oberfläche, einschließlich eines drei Meter langen Abschnitts mit 5.486 ppm und einem Spitzenwert von 6.431 ppm über einen Meter.

Für die potenzielle Nachfrage in nachgelagerten Industrien besonders wichtig ist, dass die Mineralisierung offenbar einen hohen Anteil magnetkritischer Seltenerdelemente enthält - darunter Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium. In einigen der bislang gemeldeten besseren Bohrintervalle machten diese Magnetelemente bis zu 42% des gesamten Seltenerdgehalts aus.

Diese Zusammensetzung weckt zunehmendes Interesse bei Investoren im Sektor. Die genannten Elemente sind essenziell für die Herstellung leistungsstarker Permanentmagnete, die in Elektromotoren von Elektrofahrzeugen, Windturbinen sowie in zahlreichen fortschrittlichen Elektronik- und Verteidigungstechnologien eingesetzt werden.

Das Bohrprogramm in Turvolândia zielt auf ionische Tonmineralisierung ab, die sich in verwitterten gneisischen Grundgesteinen entwickelt hat. Erste Ergebnisse deuten auf eine mineralisierte Zone im östlichen Raster des Projekts hin, die etwa 1.200 Meter mal 1.100 Meter misst - also rund 83 Hektar - wobei die Mineralisierung nahe an der Oberfläche beginnt.

Eine oberflächennahe Mineralisierung ist ein typisches Merkmal ionischer Tonlagerstätten und einer der Gründe für ihre strategische Bedeutung. Im Gegensatz zu klassischen Hartgesteinslagerstätten, in denen Metalle in Kristallstrukturen gebunden sind und aufwendig verarbeitet werden müssen, sind Seltenerdelemente in ionischen Tonen locker an Tonpartikel gebunden und können durch Ionenaustauschverfahren gewonnen werden.

Dies ermöglicht eine Extraktion mit vergleichsweise milden Laugungsprozessen, was sowohl die Investitionskosten als auch die Umweltbelastung im Vergleich zum traditionellen Seltenerdbergbau potenziell reduziert.

Weltweit sind wirtschaftlich rentable ionische Tonlagerstätten selten. Jahrzehntelang waren sie weitgehend auf Südchina und Teile Südostasiens beschränkt, was China eine dominante Stellung bei der Produktion schwerer Seltenerdelemente wie Dysprosium und Terbium verschaffte.

Doch eine wachsende Zahl von Entdeckungen in Brasilien beginnt, diese geografische Konzentration infrage zu stellen.

Ein besonders prominentes Beispiel ist das Caldeira-Projekt von Meteoric Resources, ebenfalls in Minas Gerais, das als die weltweit größte bekannte ionische Tonlagerstätte für Seltene Erden gilt. Die Lagerstätte wird auf rund 1,5 Milliarden Tonnen mit durchschnittlich etwa 2.359 ppm TREO geschätzt, wobei Entwicklungsstudien einen möglichen Nettobarwert nach Steuern von etwa 1,3 Milliarden US-Dollar nahelegen.

Während Projekte wie Caldeira das enorme Potenzial Brasiliens unterstreichen, zeigen sie auch die typischen langen Entwicklungszeiten in diesem Sektor. So peilt Meteoric beispielsweise eine erste Produktion um das Jahr 2028 an und steht noch vor wichtigen Genehmigungs-, Finanzierungs- und Entwicklungsmeilensteinen.

Vor diesem Hintergrund rücken frühe Explorationserfolge wie jene von Canamera zunehmend in den Fokus von Investoren, die nach der nächsten Generation ionischer Tonlagerstätten suchen.

Das Unternehmen hat bislang 721 Meter Bohrungen im Rahmen eines geplanten 1.000-Meter-Schneckenbohrprogramms in Turvolândia abgeschlossen. Analyseergebnisse für die ersten 354 Meter wurden veröffentlicht, während die Resultate der übrigen Bohrlöcher noch ausstehen.

Mehrere Bohrlöcher wurden aufgrund von Bohrbedingungen beendet, obwohl sie weiterhin erhöhte Seltenerdgehalte aufwiesen - ein Hinweis darauf, dass sich die mineralisierte Zone möglicherweise tiefer fortsetzt als bislang erfasst.

Geologische Beobachtungen deuten zudem auf Variationen innerhalb des Gebiets hin. Während das östliche Raster eine starke Anreicherung magnetkritischer Elemente zeigt, weisen Bohrungen im Süden und Westen höhere Anteile schwerer Seltenerdoxide auf, was auf eine mögliche geochemische Zonierung innerhalb des Systems hindeutet.

Das Turvolândia-Projektgebiet umfasst fast 30.000 Hektar und liegt etwa 200 Kilometer nordöstlich von São Paulo in einer der aktivsten Bergbauregionen Brasiliens.

In Zukunft plant Canamera, die Exploration durch Reverse-Circulation-Bohrungen auszuweiten, um die Tiefenausdehnung der mineralisierten Zonen zu testen. Zudem ist eine LiDAR-Vermessung vorgesehen, um ein detailliertes topografisches Modell zu erstellen und die geologische Interpretation des Gebiets zu verbessern.

Sollten Folgebohrungen das durch die ersten Ergebnisse angedeutete Ausmaß bestätigen, könnte Turvolândia zu einer wachsenden Pipeline ionischer Tonprojekte in Brasilien beitragen.

Für Investoren mit Fokus auf kritische Rohstoffe im Zusammenhang mit Elektrifizierung und sauberen Energietechnologien positionieren die Kombination aus günstiger Geologie, oberflächennaher Mineralisierung und steigender Nachfrage nach Magnetmetallen Brasilien zunehmend als eines der wichtigsten neuen Explorationsgebiete für Seltene Erden.

Und für Unternehmen wie Canamera Energy Metals deuten die frühen Ergebnisse aus Turvolândia darauf hin, dass der ionische Ton-Gürtel des Landes noch erhebliche, bislang nicht definierte Entdeckungen bereithalten könnte.

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Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20601754-canamera-bestaetigt-ionische-ton-ree-mineralisierung-turvol-ndia-6-431-ppm-treo-42-magnetkritische-seltenerdoxide-83-ha-oestlichem-raster

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003



https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003