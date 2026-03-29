Das Fahrwasser an den Finanzmärkten wird ungemütlicher. Viele Anleger suchen vergeblich nach Beständigkeit. Während geopolitische Verwerfungen und neue Inflationssorgen bei vielen klassischen Anlageklassen für Nervosität sorgen, rückt eine spezifische Gruppe von Unternehmen in den Fokus, die von Unsicherheit sogar profitiert.Es handelt sich um eine spezielle Nische in der globalen Kapitalmarktinfrastruktur. Diese Konzerne fungieren als die digitalen Mautstationen der Weltwirtschaft. Jede Absicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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