Nach einer längeren Schwächephase verdichten sich die Hinweise auf eine nachhaltige Erholung im Halbleitermarkt. Erste Investoren bringen sich bereits in Stellung und setzen auf eine zyklische Erholung. Ist das der Startschuss für eine neue Dynamik in der Branche?Halbleiter sind das Rückgrat moderner Technologien und die Basis dafür bilden hochreine Siliziumwafer. Genau hier liegt die strategische Schlüsselrolle eines führenden Herstellers, der nahezu die gesamte Chipindustrie beliefert. Der Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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