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Rohstoff ETFs 2026: Profitieren von Öl, Gold & Krisen?

Die Rohstoffmärkte stehen 2026 erneut im Fokus der Anleger - getrieben von geopolitischen Spannungen, steigender Inflation und einer spürbar erhöhten Volatilität. Besonders die jüngste Eskalation im Iran hat gezeigt, wie schnell sich Preise bewegen können: Öl zog kräftig an, während Industriemetalle wie Silber und Kupfer zuvor bereits von Angebotsängsten profitiert hatten. Gleichzeitig behauptet sich Gold weiterhin als klassischer "sicherer Hafen", auch wenn die Schwankungen zuletzt deutlich zugenommen haben. Genau in solchen Marktphasen rücken Rohstoff-ETFs und ETCs verstärkt in den Blick, da sie es ermöglichen, gezielt an diesen Entwicklungen zu partizipieren - ohne physische Rohstoffe handeln zu müssen.

Für Anleger bieten diese Produkte eine attraktive Möglichkeit zur Diversifikation, da sich Rohstoffe oft unabhängig von Aktien- und Anleihemärkten entwickeln. Besonders in Krisenzeiten oder bei steigender Inflation können sie stabilisierend wirken und zusätzliche Renditechancen eröffnen. Gleichzeitig gilt es jedoch, die Besonderheiten zu beachten: Viele Rohstoff-ETCs basieren auf Futures-Kontrakten, wodurch Effekte wie Contango oder Backwardation die tatsächliche Rendite beeinflussen können. Trotz dieser Komplexität bleibt der Zugang einfach - schon mit kleinen Beträgen lassen sich breit gestreute oder gezielte Investments in Öl, Gold und andere Rohstoffe umsetzen. Als Beimischung im Portfolio können Rohstoffe somit ein entscheidender Baustein sein, um Chancen in unsicheren Zeiten aktiv zu nutzen.

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Fragen können auch in der nächsten Sendung im April direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

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