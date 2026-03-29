Nur ein paar Dutzend Aktien, zusammen weniger Marktkapitalisierung als SAP - und trotzdem besser als der DAX. Jetzt rücken die Nebenwerte ins Visier. Fünf Titel, die man kennen sollte Wien ist anders. Das gilt nicht nur für die Lebensqualität der Donaumetropole, sondern auch für ihren Aktienmarkt. Die Wiener Börse, gegründet 1771 und damit eine der ältesten der Welt, ist ein Nischenmarkt von geradezu überschaubarer Gemütlichkeit: Gerade einmal 39 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE