Fast 20 Prozent Rendite können Anleger mit einer Anleihe auf die Aktie von Daimler Truck einfahren. Einzige Voraussetzung: Die Aktie darf Ende 2027 nicht unter 40 Euro notieren. Das scheint gut machbar zu sein. Daimler Truck ist für viele Anleger vor allem ein klassischer Nutzfahrzeughersteller. Doch im Hintergrund wächst ein Geschäftsfeld, das derzeit besonders viel Aufmerksamkeit und Geld auf sich zieht: der Verteidigungsbereich. Der DAX-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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