2025 waren D-Wave Quantum-Aktionäre noch in Feierlaune. Doch 2026 ist nur noch Katerstimmung angesagt. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers schlichtweg halbiert. Sehen Anleger nun doch keine Zukunft mehr in diesem Zukunftsunternehmen und ist die D-Wave Quantum-Aktie noch einen Kauf wert? Gleich vier Belastungsfaktoren Die D-Wave Quantum-Aktie hatte in den ersten drei Monaten des Jahres mit gleich vier Belastungsfaktoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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