München (ots) -Die erstklassige Regionalberichterstattung des BR stand knapp zwei Monate im Fokus des großen Programmschwerpunkts WirVorOrt - mit der geballten Kompetenz von 57 Korrespondentinnen und -korrespondenten. Großes Interesse gab es für die deinort@br.de-Mailaktion und die BR-Publikumsaktion "Mitmischen!", die diesmal in den Regionen stattfand.E-Mail-Aktion bringt zahlreiche ThemenvorschlägeDamit Themen ganz einfach und noch schneller den Weg in die Berichterstattung finden, startete der BR im Rahmen von WirVorOrt eine einzigartige Aktion: eine eigene BR-Mailadresse für jede Gemeinde in Bayern - von A wie abensberg@br.de bis Z wie zwiesel@br.de. Das Angebot wurde und wird gut genutzt: Weit über hundert Themenvorschläge wurden seit Beginn der Aktion eingeschickt - darunter Themen wie eine Schulbus-Haltestelle an einer Landstraße mit Tempo 100 (die Gemeinde lehnt Tempolimit ab), eine Demenz-WG, die mangels Finanzierung vor dem Aus steht, oder schwere Luftbelastung durch eine Industrieanlage. Alle Vorschläge werden geprüft, einige werden bzw. wurden bereits für die Berichterstattung umgesetzt. Der BR und seine Korrespondenten ("Korris") sagen: Danke dafür!Die gute Nachricht: Die Mailadressen bestehen auch weiterhin! Eine Übersicht, welche BR-"Korris" zu welcher Gemeinde gehören, ist zu finden unter br.de/wirvorort (https://www.br.de/nachrichten/wirvorort,V84Uzub)."Mitmischen! WirVorOrt": Dialog nachhaltig gestärktDrei Tage, 18 BR-Regionalstudios und über 60 Teilnehmende: Auch die Publikumsaktion "Mitmischen!" im Rahmen des Schwerpunkts war ein voller Erfolg. In ganz Bayern öffneten die Studios ihre Türen und ermöglichten direkte Einblicke in die Arbeit der Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Die "Mitmischer" begleiteten Reporterinnen und Reporter im Alltag, brachten eigene Themen ein und konnten aktiv mitwirken.So konnten z. B. Teilnehmende in Bamberg die Sondersendung von "Jetzt red i" zur Stichwahl direkt im Ü-Wagen des BR begleiten, andere waren Teil einer laufenden Reportage-Produktion bei Altusried, wieder anderen übernahmen auch mal selbst das Mikrofon, etwa bei Straßenumfragen. Die Erlebnisse und Erfahrungen hinterließen bleibenden Eindruck: "Ich hätte nie gedacht, wieviel Technik es braucht, damit die Inhalte auf Sendung gehen können", sagte etwa eine Mitmischerin im BR-Studio Rosenheim. Eine andere fand im Studio Nürnberg spannend, "wie viel Planung, Abstimmung und Detailarbeit hinter den Inhalten steckt, die wir später ganz selbstverständlich konsumieren.""Mitmischen!" und auch der gesamte Schwerpunkt WirVorOrt zeigen eindrucksvoll: BayeRn schreibt sich mit BR - und der Austausch mit dem Publikum ist keine Einbahnstraße. Die vielen Gespräche, Fragen und Impulse aus den Regionen fließen direkt in die Berichterstattung ein und stärken den Dialog nachhaltig.Weitere Infos unter br.de/wirvorort. (https://www.br.de/wirvorort)Pressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6245532