Der deutsche Aktienmarkt hat eine weitere turbulente Wochen hinter sich. Seit Beginn des Iran-Krieges hat der DAX rund 3.000 Punkte verloren, seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund neun Prozent. In der verkürzten Karwoche hoffen Anleger nun auf Stabilisierung. Doch das von US-Präsident Donald Trump verlängerte Ultimatum an den Iran sorgt weiter für hochexplosive Spannung. Der Wochenausblick.Der Abwärtsdruck an der Frankfurter Börse war zuletzt gewaltig. "Es bleibt dabei: Die Investoren werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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