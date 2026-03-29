München (ots) -Die Luft für regulierte Unternehmen in Deutschland wird dünner. Während die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Gangart massiv verschärft und immer mehr Sonderprüfungen nach § 44 KWG anordnet, stehen Banken, Wertpapierinstitute und BaFin-regulierte Unternehmen vor einem unlösbaren Problem: Der Markt für qualifizierte Compliance Officer ist komplett leergefegt.Dieser Fachkräftemangel wächst sich 2026 von einem HR-Problem zu einer existenziellen Bedrohung für die Geschäftsleitung aus. Wer die gesetzlichen Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG), den MaRisk oder der neuen DORA-Verordnung aufgrund von Personalmangel nicht erfüllt, riskiert nicht nur astronomische Bußgelder, sondern auch den Entzug der Geschäftserlaubnis und die persönliche Haftung der Vorstände.Die tickende Zeitbombe im Backoffice"Viele Institute versuchen aktuell, die wachsenden regulatorischen Pflichten auf bestehende Mitarbeiter abzuwälzen. Das führt unweigerlich zum Compliance-Kollaps", warnt das Experten-Team der Schulz & Cie. GmbH (https://sp-compliance.com/). "Die BaFin akzeptiert keine personellen Engpässe als Ausrede für Lücken in der Geldwäscheprävention oder beim IT-Risikomanagement."Die Lösung: Compliance as a Service (CaaS)Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, setzen immer mehr Banken und Wertpapierinstitute auf strategisches Outsourcing. Mit dem bewährten Compliance Package der Schulz & Cie. GmbH (https://sp-compliance.com/effektivitaet-im-fokus-sp-compliance-package/) lagern Unternehmen ihre regulatorischen Pflichten einfach und rechtssicher an hochkarätige externe Experten aus.Ob als externer Geldwäschebeauftragter (https://sp-compliance.com/effektivitaet-im-fokus-sp-compliance-package/sp-auslagerung-geldwaesche-officer/), hochspezialisierter WpHG-Compliance Officer (https://sp-compliance.com/effektivitaet-im-fokus-sp-compliance-package/sp-auslagerung-wphg-compliance-officer/), für die Auslagerung der Internen Revision (https://sp-compliance.com/effektivitaet-im-fokus-sp-compliance-package/sp-auslagerung-interne-revision/), Verantwortlicher für ein professionelles Auslagerungsmanagement (https://sp-compliance.com/effektivitaet-im-fokus-sp-compliance-package/outsourcing-zentrales-auslagerungsmanagement/) oder als Unterstützung bei komplexen DORA-Implementierungen (https://sp-compliance.com/dora-compliance-meistern/): Schulz & Cie. schließt die personellen Lücken sofort. Das Unternehmen erhält ein schlagkräftiges, audit-sicheres Kontrollsystem, das strengsten BaFin-Prüfungen standhält - ohne langwierige Recruiting-Prozesse und ohne Fixkostenrisiko."Unser Ziel ist es, dass Vorstände nachts wieder ruhig schlafen können", fasst die Schulz & Cie. GmbH zusammen. "Wir übernehmen das regulatorische Minenfeld, damit sich unsere Kunden voll auf ihr operatives Kerngeschäft konzentrieren können."Über Schulz & Cie. GmbH: Die Schulz & Cie. GmbH ist der Premium-Partner für Outsourcing und Beratung im Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC). Mit einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Praktikern schützt die Schulz & Cie. GmbH Banken, Wertpapierinstitute und BaFin-regulierte Unternehmen zuverlässig vor Aufsichtssanktionen und Haftungsrisiken.Pressekontakt:S+P Compliance Services - Externe Compliance-Lösungen für BaFin-regulierte Unternehmen.Geschäftsführer Achim Schulza.schulz@sp-compliance.dehttps://sp-compliance.com+49 89 452 429 70 101Original-Content von: Schulz & Cie. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179494/6245542