Einige scheitern in Gehaltsverhandlungen, bevor sie überhaupt anfangen - aus Angst oder mangelnder Vorbereitung. Jessica Kreuzer von Gehalt Offensive erklärt, wie du mit strukturierter Vorbereitung und klaren Zielen deine Chancen deutlich verbesserst. Geht der Einstieg schief, wird es danach kaum besser: Bei Gehaltsverhandlungen kommt es schon auf die erste Ansprache an. Jessica Kreuzer, Gründerin von Gehalt Offensive, gibt bei t3n Arbeit in Progress ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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