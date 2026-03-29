Oberaudorf (ots) -Die Flut an generischem KI-Content senkt die Reichweite von Selbstständigen und kleinen Dienstleistern drastisch - ein deutsches Startup will das Problem an der Wurzel lösen.Die zunehmende Verbreitung von KI-generierten Inhalten auf LinkedIn, Facebook und Instagram führt zu einem wachsenden Problem für Solopreneure und kleine Dienstleister in Deutschland: Ihre Sichtbarkeit sinkt.Generischer Content erzeugt weniger Interaktion und wird von den Algorithmen der Plattformen entsprechend seltener ausgespielt. Für Coaches, Berater, Trainer und andere Selbstständige, deren Kundengewinnung auf persönlicher Sichtbarkeit basiert, wird die Lage zunehmend schwieriger."Die Feeds ertrinken in austauschbarem Content, der von ChatGPT und ähnlichen Tools erzeugt wird. Deine Zielgruppe erkennt das sofort - und scrollt weiter", sagt Oliver Brandt, Gründer der Content-Plattform Vocora, die am 27. März 2026 in den Beta-Launch gestartet ist. "Das Ergebnis: Gerade die Menschen, die am meisten auf Online-Sichtbarkeit angewiesen sind, werden unsichtbar."Laut einer Analyse von Social Insider auf Basis von 35 Millionen Instagram-Beiträgen ist die durchschnittliche Engagement-Rate auf Instagram im vergangenen Jahr um rund 24 Prozent gesunken. Besonders betroffen sind kleine Anbieter ohne Marketing-Teams, die auf organische Reichweite angewiesen sind.Das Oberaudorfer Unternehmen Wachstumspartner Härtinger und Brandt hat mit Vocora ein Content-Tool entwickelt, das einen anderen Ansatz verfolgt: Statt generische Texte zu erzeugen, lernt die Software zunächst den Nutzer kennen - und erstellt dann Beiträge mit einem Hook, der den Scroll stoppt, einem Spannungsbogen, der zum Weiterlesen führt, und einem konkreten Mehrwert für die Zielgruppe. Nach Angaben des Unternehmens ist genau diese Kombination aus persönlicher Stimme und inhaltlichem Aufbau der Grund, warum die generierten Beiträge höhere Interaktionsraten erzielen als generischer KI-Content."Das Problem war nie die KI selbst", erklärt Brandt, der auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im digitalen Marketing zurückblickt. "Das Problem ist, dass bestehende Tools weder den Schreibstil des Nutzers kennen, noch sein Angebot, noch seine Zielgruppe. Sie wissen nicht, welche Geschichten ihn geprägt haben und welche Sprache seine Kunden sprechen. Deshalb produzieren sie Content, der austauschbar ist - technisch korrekt, aber ohne Persönlichkeit und oftmals ohne Mehrwert für die Zielgruppe."Vocora generiert aus einer einzigen Eingabe - einem gewählten Thema oder einer per Sprachaufnahme beantworteten Frage - fertige Beiträge für LinkedIn, Facebook und Instagram. Der gesamte Vorgang dauert nach Angaben des Unternehmens weniger als zehn Minuten. Das Tool erstellt zusätzlich personalisierte Bilder, auf denen der Nutzer selbst in verschiedenen Szenen, Emotionen und Stilen zu sehen ist.Zum Beta-Launch wird Vocora zu einem Einstiegspreis von 99,40 Euro pro Jahr angeboten. Der reguläre Preis soll nach Abschluss der Beta-Phase deutlich steigen. Mehr Informationen auf vocora.dePressekontakt:Oliver BrandtWachstumspartner Härtinger & Brandt UG (haftungsbeschränkt)Bahnhofstr. 583080 OberaudorfE-Mail:brandt@wachstumspartner.comWeb: vocora.deOriginal-Content von: Wachstumspartner Härtinger & Brandt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182246/6245583