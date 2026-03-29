© Foto: adobe.stock.comSilber verzeichnete einen robusten Wochenausklang. Dieser täuscht ein wenig über das noch vorhandene Abwärtspotenzial des Silberpreises hinweg. Silber könnte ein wilder Ritt bevorstehen - inklusive Mega-Comeback!Silberpreis aktuell: Es könnte noch einmal temporär beben Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle, zwischen den kurzfristigen Risiken und den langfristig unverändert exzellenten Perspektiven für den Silberpreis zu unterscheiden. Nach den gewaltigen Verwerfungen bei Silber liegen die Nerven der Marktakteure nach wie vor blank. Der Silberpreis markierte Ende Januar mit 120 US-Dollar ein imposantes Verlaufshoch. Der Weg in Richtung 150 US-Dollar schien frei zu sein. Statt die 150 …Den vollständigen Artikel lesen
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