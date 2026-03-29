DAX: Trotz des übergeordnet bärischen Chartbilds besteht kurzfristig Erholungspotenzial

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 14 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX steht aktuell weiter unter Druck: Geopolitische Risiken, steigende Ölpreise und schwache Konjunkturdaten belasten den deutschen Leitindex. Nach fünf Verlustwochen in Folge rückt die Zone um 22.000 Punkte in den Fokus. Das Chartbild ist weiterhin bärisch zu interpretieren - aber mit kurzfristigem Erholungspotential.

?? DAX aktuell schwach: Fünf Verlustwochen in Folge, bärisches Chartbild

Fünf Verlustwochen in Folge, bärisches Chartbild ?? DAX Prognose: Seitwärts bis leicht aufwärts (60 - bullisch)

Seitwärts bis leicht aufwärts (60 - bullisch) ?? Wichtige Marke: 22.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone

22.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselzone ?? Risiken: Weitere Abgaben bis 21.500 Punkte möglich

Weitere Abgaben bis 21.500 Punkte möglich ?? Chance: Erholung bei Stabilisierung über 50 %-Retracement

Erholung bei Stabilisierung über 50 %-Retracement ?? Treiber: Ölpreis, Inflation, Nahost-Konflikt und EZB-Politik

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 29.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

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geschrieben von Jens Chrzanowski

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