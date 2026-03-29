Wochenausblick - Finanzkennzahlen und Wirtschaftsereignisse im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick auf Deutschland: Mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Jahr 2025 sowie dem Verbraucherpreisindex (Monat und Jahr) stehen gleich mehrere Inflationskennzahlen auf der Agenda. Auf Unternehmensseite veröffentlichen Hypoport SE den Geschäftsjahresbericht 2025 sowie SUSS MicroTec SE die Quartalszahlen für Q4 2025.









Dienstag:



Am Dienstag rücken Konjunktur- und Preisdaten aus mehreren Regionen in den Fokus. Aus China werden die NBS-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor erwartet. In Deutschland liefern die Einzelhandelsumsätze (Jahr) Hinweise auf die Konsumlage, während aus dem Vereinigten Königreich BIP-Daten (Quartal und Jahr) veröffentlicht werden. Ergänzend folgt der HVPI für die Eurozone. In der Unternehmensberichterstattung stehen Jahreszahlen von Friedrich Vorwerk Group SE und Auto1 Group SE an, zudem veröffentlicht Nike die Quartalszahlen für Q3.

















Mittwoch:



Zur Wochenmitte kommen wichtige Impulse aus den USA: Im Fokus stehen die ADP-Beschäftigungsveränderung, die US-Einzelhandelsumsätze (Monat) sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Auf Unternehmensseite stehen mehrere Termine im Kalender: Die Deutsche Telekom hält ihre Hauptversammlung ab, Bayer lädt zum Pharma Media Day 2026, und Friedrich Vorwerk Group SE legt Quartalszahlen vor.















Donnerstag:



Am Donnerstag liefert Australien mit dem Handelsbilanzsaldo einen wichtigen Datenpunkt für den asiatisch-pazifischen Raum. In Europa stehen der Verbraucherpreisindex (Jahr) aus der Schweiz sowie der EZB-Wirtschaftsbericht im Mittelpunkt, der zusätzliche Hinweise zur konjunkturellen Lage und geldpolitischen Einordnung geben kann.











Freitag:



Zum Wochenausklang stehen in den USA die durchschnittlichen Stundenlöhne (Monat und Jahr) sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor auf der Agenda; auch aus China wird der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen erwartet. Zudem ist Karfreitag: Die meisten Börsen bleiben geschlossen - geöffnet sind laut Ihrer Vorgabe nur Japan, Russland und China.







Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









