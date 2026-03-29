Dank einer robusten Nachfrage wird der Markt für das Edelmetall auch in diesem Jahr unterversorgt sein. Das kann dem Preis nach der Konsolidierung wieder Rückenwind verleihen Die Korrektur bei den Edelmetallen ging auch an Platin nicht spurlos vorüber. Noch im Januar kostete eine Unze knapp 2.700 Dollar. Seit diesem Rekordhoch hat das silbrige Edelmetall deutlich verloren. Den starken Anstieg zuvor haben Investoren wohl zum Anlass genommen, Gewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE