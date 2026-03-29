© Foto: Dan GoldDiese in den kommenden Tagen (KW14) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 30. März: Rezolve AI Die Aktien von Werbetechnologieunternehmen standen bei Anlegerinnen und Anlegern aufgrund des hohen Wachstums und der frühen Adaption von KI-Technologien hoch im Kurs. Mit Unternehmen wie AppLovin und The Trade Desk ließen sich in den vergangenen Jahren viel Geld verdienen. Doch die Branche ist schnelllebig - und abhängig von Großkonzernen wie Alphabet und Apple und deren Browser- und Cookie-Richtlinien. Die Werbewirksamkeit einer zuvor erfolgreichen …Den vollständigen Artikel lesen
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